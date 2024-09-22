نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارات 11 دولة يحتفلون بالتنوع اللغوي خلال اليوم الأوروبي للغات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت احتفالية اليوم الأوروبي للغات في مصر، وهو يوم مخصص لتعزيز التنوع اللغوي وتقوية العلاقات الثقافية بين مصر، اليوم، في معهد ثربانتس القاهرة "المركز الثقافي الاسباني" بالدقي.

وشارك في تنظيم الفعالية المركز الثقافي الاسباني "معهد ثربانتس"، المراكز التشيكية وسفارة جمهورية التشيك في القاهرة، ليتورادو دو كامويش، معهد التعاون واللغة البرتغالي في القاهرة، سفارة اليونان والمركز الثقافي اليوناني، معهد جوته القاهرة، سفارة فرنسا في مصر، سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، سفارة جمهورية سلوفينيا في القاهرة، سفارة سويسرا في مصر، سفارة السويد في القاهرة، سفارة أوكرانيا في القاهرة، المركز الأوروبي للتعاون الدولي في مصر.

ويتم الاحتفال باليوم الأوروبي للغات وخاصة في أوروبا، منذ بدايته في عام 2001، وفي هذا العام، قررت سفارات ومعاهد ثقافية تمثل 11 دولة أوروبية الاحتفال بهذا اليوم في مصر، وإتاحة الفرصة لجمهور القاهرة للتعرف على التنوع اللغوي والثقافي في أوروبا بشكل مباشر، وتماشيا مع شعار الاتحاد الأوروبي "الوحدة في التنوع"، حيث تقام هذه الفعالية تحت رعاية المركز الأوروبي للتعاون الدولي في مصر.

وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي بالتنوع الغني للغات المنطوقة في جميع أنحاء أوروبا وفي مصر، ولمحة عن أهمية تعلم اللغات كأداة قوية للتفاهم والحوار بين الثقافات. سينخرط المشاركون في مجموعة من الأنشطة التعليمية التفاعلية المصممة لعرض مزايا تعدد اللغات من أجل التنمية الشخصية والمهنية.

وتضمن البرنامج أيضا أمسية رائعة من عرض إلقاء شعر لأربعة شعراء من التشيك وأربعة شعراء من مصر، وحظى الجمهور بفرصة التصويت على عرض إلقاء الشعر، مما أضاف لمحة تفاعلية للعرض.

ويقدم اليوم الأوروبي للغات في مصر بتجربة ثرية تؤكد على أهمية التواصل والتبادل الثقافي، حيث يركز البرنامج الصباحي على طلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا.

ويقدر المنظمون مشاركة 10 مدارس وما بين 350 إلى 400 طالب وطالبة ستتاح فرصة تعلم أساسيات اللغات المجموعات الطلاب في شكل دروس الصف صفر" في الفصول الدراسية لمعهد ثربانتس، حيث يكون بإمكانياتهم تلقي عديد من هذه الدروس خلال البرنامج الصباحي.

ويعتقد المنظمون أن هذه التجربة قد تساعدهم على توجيه تعليمهم اللغوي المستقبلي.

ويضمن البرنامج المسائي منصة معلومات واضحة وبارزة في مكان الفعالية، حيث سيجد الزوار دائمًا معلومات دقيقة عن البرنامج التالي. سيكون هناك عديد من الأنشطة للزوار، وستقام في داخل مبنى المعهد وخارجه في نفس الوقت محطات ثقافية للدول الأوروبية المشاركة وأنشطة متنوعة في كل محطة، مسابقات وأنشطة، مثل مسابقة تعرف على أوروبا"، ومطابقة الكلمات، والتعرف على اللغة من خلال الاستماع، والكلمات العربية في اللغات الأوروبية.

وأيضا أمسية إلقاء الشعر مع 4 شعراء من التشيك و4 شعراء من مصر يلقون قصائدهم مباشرة على المسرح في جولتين.