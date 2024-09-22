نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش متاعبها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين بإطلالة في دبي حيث ارتدت فستان قصير باللون الأصفر، وتسريحة شعر كعكه، ومكياجًا هادئًا.

ومن ناحية اخرى، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل "مع هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية، كان من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ولكن تم تأجيله ليعرض خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل "دون مقابل"



مسلسل «دون مقابل»، يتكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية،يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة، ويظهر خلال الأحداث بشخصية رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.

آخر أعمال نسرين طافش



وكان آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.