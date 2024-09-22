بدور "مستر رؤوف".. محمد ثروت ضيف شرف مسلسل "ديبو"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل الرعب الكوميدي “ديبو” نجاحًا هائلًا وإشادات واسعة بعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة من العمل، والذي يخوض بطولته محمد أنور، عبر منصة “يانغو بلاي”، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدا لوهاب، الذي تدور أحداثه في إطار فانتازي رعب.

وحل الفنان محمد ثروت، ضيف شرف في المسلسل الرعب الكوميدي «ديبو»، وجسد خلال أحداث العمل دور رجل أعمال متقاعد يُدعى "مستر رؤوف" ويعشق الخضوع لجلسات المساج.

وفي الحلقة الرابعة قرر "مستر رؤوف" الذهاب ليلًا إلى فندق الحيوانات الذي يعمل فيه "ديبو"، ليقوم بإحدى جلسات المساج على يد كلبة.

تفاصيل مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" يتكون من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

أحداث مسلسل “ديبو”



مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.