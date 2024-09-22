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أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير صحفية الإسبانية مساء اليوم عن حجم الإصابة التي تعرض لها تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وأصيب شتيجن في مباراة برشلونة أمام فياريال التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ضربة موجعة لـ برشلونة.. تفاصيل إصابة تير شتيجن

وفاز برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد، على فياريال مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إصابة تير شتيجن خطيرة ويتوقع أن تكون قطع في الرباط الصليبي.

وفي حال تأكد إصابة شتيجن مع برشلونة فإنه سيغيب مدة طويلة عن الفريق قد تصل إلى ثماني أشهر.

