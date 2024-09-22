نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي لهذه النسخة 2024-2025.

واستضاف نادي ريمس نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم لحساب الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري الفرنسي.

أهداف باريس سان جيرمان ضد ريمس

سجل كايتو ناكامورا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريمس هدف التقدم لصالح فريقه خلال الدقيقة الخامسة من المواجهة التي تلعب على ملعب اوجست ديلاون.

واستطاع جواو نيفيز لاعب باريس أن يقدم تمريرة حاسمة لصديقه عثمان ديمبلي الذي نزل كبديل في المباراة وأحرز هدف تعادل فريقه في الدقيقة الثامنة والستون وبعد ثلاث دقائق فقط من نزوله.

