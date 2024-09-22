نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة هشام سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 64 عامًا، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل هشام سليم.

نبذة عن هشام سليم

ولد الفنان هشام سليم، يوم 27 يناير من عام 1958، مدينة القاهرة، والده هو اللاعب الكبير أسطورة النادي الأهلي ولاحقًا الممثل صالحسليم، وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.



تخرج هشام في معهد السياحة والفنادق وذلك كان عام 1981، وقام بعدها بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

هشام سليم

أعمال هشام سليم في السينما

وجاءت بدايته في فيلم "امبراطورية ميم" عام 1972، حيث كانت تجربته الأولى مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، حينها كان عمره 14 عاما، ثم عاد للوقوف أمامها مرة أخرى في عمله الثاني، وهو فيلم "أريد حلا" الذي تم إنتاجه عام 1975.

وقدم من بعد ذلك العديد من الاعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال:فيلم عوجة الابن الضال، قسمة ونصيب، الناظر، جمال عبدالناصر، رجل لهذا الزمان، إسكندرية كمان وكمان، كلام في الحب، الأولة في الغرام، خيانة مشروعة، اللعب مع الشياطين، تزوير في أوراق رسمية، لا تسألني من أنا، وغيرها من الأعمال.

أعمال هشام سليم في الدراما

وشارك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار مشواره الفني، ومن أبرز أعماله:مسلسل هجمة مرتدة، طايع، كلبش، اسم مؤقت، محمود المصري، إختفاء سعيد مهران، حرب الجواسيس، في أيد أمينة، أماكن في القلب، أرابيسك، ليالي الحلمية، الكومي، ملك روحي، وغيرها.