المنسقة الأممية في لبنان: الحل العسكري لن يفيد أي طرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - حذّرت جينين هينيس-بلاسخارت، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الأحد، من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددةّ على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المنسقة الدولية على منصة "إكس": "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.