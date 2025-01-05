رئيسة وزراء إيطاليا تتوجه إلى أمريكا للقاء ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 08:46 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في طريقها إلى فلوريدا، حيث ستلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

يأتي الاجتماع مع ترامب حال تأكيده، في وقت تواجه فيه ميلوني اختبارًا للسياسة الخارجية بعد القبض على المراسلة الإيطالية تشتشيليا سالا في إيران، في 19 ديسمبر الماضي، خلال عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية.

وجاء إلقاء القبض على سالا بعد 3 أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو بناءً على مذكرة أمريكية بتهمة توريد أجزاء طائرات مسيَّرة، تقول واشنطن إنها استُخدِمت في هجوم خلال 2023 أودى بحياة 3 عسكريين أمريكيين، وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب: "لا نناقش الاجتماعات التي قد تحدث أو لا تحدث، ولكن ليس من الغريب أن يتواصل زعماء العالم مع الرئيس ترامب بعد فوزه التاريخي للدفع صوب علاقات أفضل مع الولايات المتحدة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزارة الخارجية استدعت، أول أمس الجمعة، السفير الإيطالي على خلفية اعتقال عابديني.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنَّ مسؤولًا في وزارة الخارجية الإيرانية حثَّ إيطاليا على رفض سياسة احتجاز الرهائن الأمريكية التي تتعارض مع القانون الدولي وخصوصًا حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح "عابديني" في أقرب وقت ممكن، ومنع إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية.

وعابديني حاليًا في السجن، ومن المقرر أن تبت المحكمة هذا الشهر فيما إذا كانت ستفرض عليه الإقامة الجبرية، بينما ينظر القضاة في طلب التسليم الأمريكي.