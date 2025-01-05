وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان تطورات الوضع في غزة وسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 08:46 صباحاً - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي؛ لمناقشة آخر التطورات في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والوضع بسوريا.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الخارجية الأمريكية ذكرت أن بلينكن وعبد العاطي ناقشا أيضًا الجهود الرامية إلى تعزيز عملية الانتقال السلمي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد الوزير الأمريكي دعم بلاده للانتقال السلمي الشامل بقيادة وملكية سورية إلى حكومة مسؤولة، وأعرب عن تقديره للدور الذي تواصل مصر القيام به لضمان السلام في المنطقة.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال إن أسرع طريق لإنهاء الحرب على غزة بشكل دائم هو من خلال اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح الوزير الأمريكي أن بلاده أمضت أشهرًا في العمل على خطة ما بعد الصراع مع العديد من البلدان في المنطقة والشركاء العرب، وأشار إلى أن المعاناة في غزة كانت هي الدافع لإيجاد طريق لإنهاء الحرب.

وبدأ الوسطاء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، أول أمس الجمعة، في محاولة تبدو الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وذكرت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يحاول الوسطاء التغلب على الخلافات المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وكانت المحادثات توقفت لمدة أسبوع ونصف الأسبوع تقريبًا، بعد أن استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق التفاوض الإسرائيلي من قطر لإجراء مداولات داخلية في 25 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، تضاءل التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.