دوي انفجارات متتالية في وسط إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 08:46 صباحاً - دوَّت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم الأحد، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تمَّ سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل، بينما قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنَّ صفارات الإنذار دوت قرب الخضيرة جنوبي حيفا شمالي إسرائيل.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط قتلى نتيجة حوادث سير مرتبطة بدوي صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات.

كما رصد مقطع فيديو متداول محاولات اعتراض صاروخ انطلق من اليمن في سماء مستوطنة "بيت شيمش" جنوبي القدس المحتلة.