وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 08:46 صباحاً - استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي السيد/ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥.

وقد دار النقاش بين السيد وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول ابرز التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية دور الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية، وضرورة العمل على توعية المواطن المصري بمحددات الموقف المصري من أبرز القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من تطورات متلاحقة.

وقد حرص السيد وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن ثقته في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به في هذا الصدد، معرباً عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام وما تبذله من جهود في هذا الشأن.