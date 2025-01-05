العالم اليوم - تغيب عن الحفل.. ليونيل ميسي يحصل على وسام الحرية الرئاسي

انتم الان تتابعون خبر تغيب عن الحفل.. ليونيل ميسي يحصل على وسام الحرية الرئاسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:39 صباحاً - حصل النجم الأرجنتيني وقائد فريق إنتر ميامي لكرة القدم ليونيل ميسي على "وسام الحرية" الرئاسي من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان ميسي أحد 19 شخصية حصلوا على هذه الجائزة المرموقة.

ووسام الحرية الرئاسي هو أعلى وسام مدني في البلاد، يُمنح للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة، أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة، وفقا لما ذكره موقع نادي إنتر ميامي للكرة.

ووفقا للنادي، فإن ميسي يدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال مؤسسة ليو ميسي ويعمل سفيرًا للنوايا الحسنة لليونيسف.

وقبل الحدث، أبلغ ميسي البيت الأبيض بأنه يشعر بتكريم عميق، وأنه لشرف عظيم أن يتلقى هذا التقدير. ومع ذلك، بسبب تضارب في الجدول الزمني والتزامات سابقة، لم يتمكن من الحضور. وقد قدر هذه البادرة وأشار إلى أنه يأمل في الحصول على فرصة للقاء في المستقبل القريب.

ماذا حدث؟

كان من المتوقع أن يحضر ميسي إلى البيت الأبيض لتسلم وسام الحرية الرئاسي، ولكن غيابه كان لافتاً للنظر، خصوصا، أن عددا كبيرا من النجوم، مثل دينزل واشنطن وبونو وماجيك جونسون وهيلاري كلينتون، حضروا الحفل، لكن ميسي لم يظهر في الحفل.

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كان السبب الرسمي لغياب ميسي هو "خطأ في الجدول الزمني".

ومع ذلك، لم يتم إرسال أحد بدلاً منه لاستلام جائزته، مما يعني أن اسمه لم يُقرأ حتى عند الإعلان عن الفائزين بالميدالية لعام 2025 في الحفل المبهر في واشنطن.

ماذا قال ميسي؟

جاء في بيان صدر نيابة عنه: "أبلغ البيت الأبيض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أبلغ النادي في نهاية ديسمبر أن ليو سيحظى بهذا التكريم. أرسل ليو، من خلال النادي، رسالة إلى البيت الأبيض قال فيها إنه يشعر بتكريم عميق وأنه من دواعي سروره الكبير أن يتلقى هذا التكريم، ولكن بسبب تضارب المواعيد والالتزامات السابقة لن يتمكن من الحضور. وشكر ليو هذه البادرة وأشار إلى أنه يأمل أن تتاح له الفرصة لمقابلته في المستقبل القريب".

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن سيمنح وسام الحرية الرئاسي لـ19 من أشهر الأسماء في السياسة والرياضة والترفيه والحقوق المدنية والمدافعين عن مجتمع الميم والعلوم.

وذكر البيت الأبيض أن الحاصلين على الجوائز قدموا "إسهامات نموذجية لازدهار الولايات المتحدة، أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة".