مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 1 - 2025 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 08:46 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 1 - 2025 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو فى كأس السوبر الفرنسي، فضلا عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X موناكو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ساجرادا اسبيرانسا X دجوليبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بيراميدز X الترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الهلال X مولودية الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الصفاقسي X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أسيك ميموزا X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7

جراف دي داكار X أورابا يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ستيلينبوش X لواندا سول – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

المصري البورسعيدي X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إنيمبا X بلاك بولز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

القسنطيني الجزائرX اونزي برافوش – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الملعب المالي X نهضة بركان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام X إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا X كالياري – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي X جنوى – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

تورينو X بارما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X لاتسيو – الساعة 9:15 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه X ستاد بريست – الساعة 4 عصرا

لانس X تولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج X أوكسير – الساعة 4 عصرا

مارسيليا X لوهافر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X جازينتاب – الساعة 12:30 ظهرا

بودريم سبور X قيصري سبور – الساعة 3 عصرا

فناربخشة X هاتاي سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

اورينسي X بلد الوليد – الساعة 1 ظهرا

إلتشي X لاس بالماس – الساعة 1 ظهرا

قرطاجنة X ليجانيس – الساعة 4:30 عصرا

بونفيرادينا X ريال سوسيداد – الساعة 4:30 عصرا

راسينج سانتاندير X سيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

غزل المحلة X سبورتنج – الساعة 2:30 عصرا على قناة on time sport 2

مودرن سبورت X الشمس – الساعة 2:30 عصرا على قناة on time sport 1

الاتحاد السكندري X تيم اف سي – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport 1