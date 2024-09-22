محمود عامر يوجه رسالة قاسية لهؤلاء



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمود عامر على توجيه رسالة للكاستينج دايركتور، حيث شارك جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:"عزيز الكاستنج دايركتور اللى عارف نفسه كويس احب اقولك ان الفلوس اللى بتاخدها من دم الفنان من أجره دون وجه حق عشان تشغله".



وأضاف:"هاتحاسب عليها امام الله ليه تاخد 20%من أجره ومعظمهم من أصحاب الأجور الهزيله ويدفع عليهم ضرايب وانت ولاحاجه ليه حرام الكيل طفح استغلال الناس بهذا الأسلوب حرام عليك هما بيدفعولك مضطرين لكن بيدعوا عليك بعد مابيدفعوا".

وأشار:" ارحموا ترحموا ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم هما الناس هايلاقوها منين ولامنين؟؟

كفايه ظلم كفايه استغلال العوز اتقوا الله فى شغلكم

وبكره احلى بإذن الله".

آخر أعمال محمود عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال محمود عامر مسلسل المداح الجزء الثالث أسطورة العشق، والذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي، ومازال مستمر للجزء الرابع رمضان 2024.



و مسرحية مجلس العقلاء من بطولة مجموعة من النجوم محمود عامر، رضا حامد، غادة إبراهيم، عبد السلام دهشان، سعيد المختار، محمد شلش، عبير مكاوي، رحاب الغراوي، محمد عابدين، خالد محروس، أيمن إسماعيل، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراضات أشرف فؤاد، ألحان وتوزيع وليد خلف، إخراج محمد الخولي.