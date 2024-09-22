رامي صبري يقدم تتر مسلسل "تيتا زوزو" بتوقيع عزيز الشافعي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم الفنان رامي صبري تتر مسلسل "تيتا زوزو" الذي من المقرر أن يطرح بداية من غدًا عبر قناة DMC، ويأتي تتر المسلسل بعنوان "أهلي" وهو من كلمات منه القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل مسلسل "تيتا زوزو"



ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل مسلسل “تيتا زوزو"

مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

اسعاد يونس تكشف تفاصيل مسلسل “تيتا زوزو”

وقالت إسعاد يونس خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة" عبر قناة dmc: “تيتا زوزو ما بتهمدش وما بتحبطش وما بتفقدش البوصلة، والمسلسل اجتماعي يعرض كل الشرائح اللي نفسك تشوفيها وتعرفي حلولها، زائد خط أو خطين ممكن يخلوكي تفكري جامد أوي".



وتابعت: "تيتا زوزو لمحت إن أولادها مش معاصرين ولادهم، لأن كل واحد انشغل في مشاكله ومعاناة الحياة الأسرية، وبالتالي هو منصرف لإنه يعمل دخل ويحل مشاكل ويتخانق مع المدام، والولاد أخذوا زاوية وبقوا مفيش عليهم عين ترعاهم".

أشارت إسعاد يونس إلى أنها تتدخل لسد الفجوة التي تلاحظها بين أبنائها وأحفادها في المسلسل، موضحة: "تيتا زوزو فاضية شوية، وتقوم بالتركيز على العيال وتشوف مشاكلهم، لأنها متابعة التطور الجديد في عالم التكنولوجيا والتنافس والمعيلة".

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان رامي صبري البوم بعنوان "أنا جامد كدة كدة" وقد لقي نجاحًا كبيرًا، ويتكون الألبوم من 6 أغنيات تتنوع بين الرومانسي والدراما ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في السطور التالية تفاصيل اسماء وفريق عمل الألبوم.

أغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

أغنية "فيها أيه" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية "كداب" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "كنا معدين" من كلمات الشاعر عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "علي بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

أغنية "مابتحصليش كتير" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.