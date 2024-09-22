أحمد سعد يعلن عودته لزوجته علياء بسيوني: باركولي أنا خطبت

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد سعد لجمهوره عن عودته إلى زوجته علياء بسيوني بعد إعلان طلاقهما في وقت سابق، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أقيم أمس في منطقة مراسي.

وشارك أحمد سعد مقطع فيديو يعلن في عودته لزوجته من خلال إحياء حفلته الغنائية. وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال أحمد سعد خلال مقطع الفيديو علي صفحته الشخصية: "أنا متجوز من سنتين وعندي طفلين وانفصلنا ومراتي حاليًا أصبحت خطيبتي، قررنا نعمل فتره خطوبة ولادنا تحضرها.

وأضاف: "رسالة لكل اللي انفصلوا يعطوا لنفسهم فرصة بعيدًا عن أي مشاكل ويبدأو حياة جديدة".

أحدث أغاني أحمد سعد

من جهة أخرى، طرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا أغنية بعنوان "الزين" بالتعاون مع الشاب خالد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على قناته الشهيرة على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس.