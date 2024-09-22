العالم اليوم - قادمة من العراق..الجيش الإسرائيلي يعترض أهدافا جوية "مشبوهة"

انتم الان تتابعون خبر قادمة من العراق..الجيش الإسرائيلي يعترض أهدافا جوية "مشبوهة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 04:21 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، باعتراض أهداف جوية "مشبوهة" قادمة من جهة العراق قبل دخولها إلى إسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة الإسرائيلية 12، أنه تم إطلاق نحو 15 مقذوفا قبل قليل للمرة الثانية في غضون ساعات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدن شمال إسرائيل.

أما موقع "إسرائيل هيوم"، فأكد "إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ للمرة الثالثة من لبنان باتجاه مدن الشمال".

وقبل ذلك، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي إلى أن "حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد، ووسع نطاق هجماته بشكل كبير".