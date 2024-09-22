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أحمد جودة - القاهرة - أكد زهير داري، والد مدافع الأهلي أشرف داري، أن نجله سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة جورماهيا ضمن دوري أبطال إفريقيا.

والد أشرف داري: جاهزية اللاعب للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك

قدم زهير داري خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم حسن شحاتة على قناة الحياة تهانيه للنادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، معربًا عن فخره بتواجد نجله في صفوف الفريق.

وقال: "نبارك للنادي الأهلي على تتويجه بالدوري، وأشرف سعيد جدًا بارتداء قميص نادي القرن ونأمل أن يحقق المزيد من الألقاب مع الفريق ويكون جزءًا من إنجازاته الكبيرة."

أوضح زهير عن غياب اللاعب في مباراة جورماهيا، أن الإصابة كانت السبب الرئيسي، مؤكدًا أن أشرف في طور التعافي.

وأضاف: "أشرف لم يكن جاهزًا للمشاركة في مباراة اليوم، ولكنه سيكون متاحًا بشكل طبيعي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك."