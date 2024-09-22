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أحمد جودة - القاهرة - تحدث زوران مانولوفيتش مدرب فريق الهلال الليبي، عن مباراة فريقه ضد المصري في بطولو كأس الكونفدرالية، وتوقعاته لبطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

مدرب الهلال الليبي: نسبة فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي 70%

وقال زوران في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "رحلت عن الاتحاد السكندري لحاجتي ولكن القرار كان بكامل إرادتي وأنا من كنت أرغب في ذلك".

وتابع: "جماهير الاتحاد السكندري ذواق ومن حقه أن يحزن من النتائج السلبية، وتأثرنا بشكل كبير برحيل مروان عطية في منتصف الموسم".

وأضاف: "مباراة المصري ستكون صعبة هم فريق مميز جدا ويعتبر من أفضل خمسة فرق في مصر ولديهم مدرب مميز ولاعبين مميزين".

وزاد: "أعرف فريق المصري بشكل جيد ولعبت ضدهم مرتين في الدوري المصري، حققت الفوز في مرة وتعادلنا في الأخرى".

وأتم: "مباراة السوبر الإفريقي ستكون صعبة جدا بين اثنين مدربين مميزين مثل جوميز وكولر، ولكن الكفة تميل إلى الأهلي أكثر من الزمالك، أرى أن الأحمر سيفوز بالبطولة بنسبة 70%".