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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدولي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخه.

حسين الشحات: الأهلي في أتم الاستعداد لتحقيق السوبر الأفريقي بعد الدوري الـ 44

وتمكن النادي الأهلي من التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ 32.

وأضاف حسين الشحات في تصريحات خاصة خلال برنامج "رقم 10" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: "إن شاء الله يكرمنا الله في الفوز بالسوبر الأفريقي يوم الجمعة القادم، لنحقق البطولة ونسعد جماهيرنا في كل مكان".

كما أعرب حسين الشحات عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق، حيث يسعى الأهلي لتحقيق المزيد من البطولات لتعزيز مكانته كأحد الأندية الرائدة في إفريقيا.

وأكد الشحات على ضرورة التركيز والتفاني في العمل، مشددًا على أن الدعم الجماهيري سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتمنى أن تساهم هذه النجاحات في إضفاء الفرحة على قلوب الجماهير الوفية التي تساند الفريق في كل المحافل.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك مساء الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب الفريق الكيني، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.