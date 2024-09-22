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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل أزمته مع النادي الأهلي والتي انتهت برحيله، مشيرًا إلى أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم مع إدارة النادي.

حسام عاشور: علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأزمتي مع الإدارة كانت مجرد سوء تفاهم

وقال عاشور في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "الأهلي ليس مجرد نادٍ بالنسبة لي، بل هو بيتي. لقد قضيت أوقاتًا طويلة مع الفريق وفي المعسكرات أكثر مما قضيت مع عائلتي."

وأضاف: "علاقتي مع جماهير الأهلي رائعة ولا توجد أي مشاكل بيننا. ما حدث كان مجرد سوء تفاهم مع الإدارة، وليس لدي أي خلافات مع أي شخص في الوقت الحالي."

واختتم: "أنا مستعد لخدمة الأهلي في أي وقت. إذا احتاج النادي لوجودي، سأكون متواجدًا دون تردد."