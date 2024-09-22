نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة انتر ميلان ضد ميلان في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق إنتر ميلان، منافسه فريق ميلان، اليوم الأحد 22 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بينما يحل فريق ميلان في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: مانيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتوس تشيك، فوفانا، ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش، موراتا، رافائيل لياو.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفرينس، باريلا، هاكان كالهانجولو، مختاريان، ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، تورام.