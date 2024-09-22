نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر أشرف عبدالباقي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أشرف عبدالباقي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلوله، أول أمس الجمعة، ضيفًا في برنامج "sold out"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر شاشة قناة "cbc"، وكشف كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

أبرز تصريحات أشرف عبدالباقي

حدث أشرف عبد الباقي عن بداياته الفنية، مؤكدا أن المسرح كان بوابته الأولى للدخول إلى عالم الفن، وقد قدم العديد من المسرحيات التي ساعدته على بناء اسمه، كما كشف أن أول ظهور له في السينما كان من خلال دور صغير في فيلم سمك لبن تمر هندي مع النجم محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أن هذا الدور كان له الفضل في فتح الباب أمامه للمشاركة في مزيد من الأعمال السينمائية.



وقال: "حبيت المسرح والسينما من وأنا صغير، وتعلمت الأساسيات من والدي، الذي كان يهتم بكل تفاصيل عملي".

أشرف عبدالباقي

أشرف عبدالباقي يكشف سبب غيابه عن السينما

وأضاف عبد الباقي أن السبب الرئيسي كان انشغاله بمسرح مصر، الذي استمر لمدة 7 سنوات".



وتابع: "كان من الصعب جدًا التفرغ لأي عمل آخر بسبب التزامي بمسرح مصر، حتى أنني قدمت مسلسل عائلة زيزو في فترة قصيرة توقفت فيها عروض المسرح، كما أضاف أنه لم يتلق عروضًا مغرية للعودة إلى السينما خلال تلك الفترة".