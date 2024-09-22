نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو" يهدون العمل للراحلين حسام شوقي وتامر فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المخرجة شيرين عادل، مخرجة مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس وعدد كبير من الفنانين، إهداء العمل لـ روح المنتجين تامر فتحي وحسام شوقي، الذين رحلوا عن عالمنا في 1 أغسطس الماضي، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت شيرين عادل صورة كتب عليها:"إهداء من أسرة المسلسل لروح حسام شوقي وتامر فتحي، ستظل ذكراكم في قلوبنا دائمًا".

منشور شيرين عادل



وفاة المنتجين الأربعة

رحل عن عالمنا المنتجين الأربعة لشركة سنيرجي أثر حادث بطريق الضبعة، أدى الحادث إلى وفاتهم على الفور، فيما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته البالغة، حيث كان معهم في السيارة وقت وقوع الحادث، حتى وافته المنية ليلحق بأصدقائه الثلاثة، وخيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بأكمله.



أحداث مسلسل “تيتا زوزو”





ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

فريق عمل “تيتا زوزو”



مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.