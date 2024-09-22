وزير قطاع الأعمال: شركات بتروكيماويات وتشييد أصبحت جاهزة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لديها 6 شركات قابضة يندرج تحتها 172 شركة.

وأضاف شيمي، خلال كلمته بملتقى بناة مصر في دورته التاسعة، أنه جاري دراسة طرح شركات منها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والخارجي في قطاعات الادوية والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والتشييد والسياحة.

وأوضح الوزير، أن هناك شركات بتروكيماويات أصبحت جاهزة للطرح، فضلا عن عدد من شركات التشييد والصناعات المعدنية، وبعضها شركات مقيدة في البورصة، لكن لا نستطيع الإفصاح عنها حاليا.