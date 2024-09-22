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أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بأنه مصمم على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، قمنا بتوجيه سلسلة من الضربات لحزب الله لم تكن في حسبانه، إذا لم يستوعب حزب الله الرسالة، فعليه أن يكون مستعدًا لفهمها."

نتنياهو يهدد بإرسال "رسالة" ويكشف عن الهدف من الضربات على لبنان

كما أشار إلى أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على مواطنيها أو استهداف مدنها."

حديث نتنياهو جاء على وقع التصعيد المتصاعد إثر تبادل الهجمات بين حزب الله وإسرائيل.

هجمات إسرائيلية على حزب الله

خلال الأيام الماضية، وجهت إسرائيل ضربات أدت إلى مقتل العشرات من عناصر وقادة حزب الله، من خلال عمليات اختراق لاسلكي واستهدافات جوية.

رد الحزب على هذه الهجمات باستهداف قاعدة رامات ديفيد ومجمعات للصناعات العسكرية بالإضافة إلى مناطق متفرقة من الشمال الإسرائيلي.

نتنياهو يهدد بإرسال "رسالة" ويكشف عن الهدف من الضربات على لبنان

ويؤكد حزب الله أنه سيواصل القتال ضد إسرائيل حتى توافق الأخيرة على وقف إطلاق النار في صراعها مع حركة حماس في قطاع غزة، والذي اندلع بعد الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

أما إسرائيل، فتسعى إلى أن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزامًا بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق يجري في غزة.