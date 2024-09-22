كأنك في صالون: وصفة الفازلين السحرية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد في المنزل بدون كوافيرات!

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رياض - احمد صلاح - يحتاج الشعر إلى رعاية واهتمام مستمرين لكن العديد من السيدات يلجأن إلى استخدام منتجات تحتوي على مواد كيماوية تعالج المشكلات لكنها قد تسبب تلف الشعر لذا، من الأفضل استخدام مكونات طبيعية تغذي الشعر وتعوضه ما يفقده من عناصر ولذا إليك أفضل الطرق الطبيعية للحصول على شعر صحي ومغذى.

وصفة الفازلين لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

إذا كنتِ تعانين من الشعر المجعد وجربتِ العديد من الطرق دون جدوى فإليك هذه الوصفة التي تمنح شعرك النعومة المطلوبة وتستخدم كالتالي:

تعتبر وصفة الفازلين واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة وتظهر الفرق من الاستخدام الأول فهي تسهل تمشيط الشعر وتوفر له الرطوبة اللازمة ويمكنك استخدامها عن طريق إحضار المكونات التالية:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الفازلين

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

خطوات الاستخدام:

قومي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه الفازلين وزيت جوز الهند ويمكنك استبداله بزيت الزيتون ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

سخني المكونات في حمام مائي حتى يصبح الخليط جيدًا على الشعر ثم طبقي الخليط من الجذور إلى الأطراف.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الخليط تمامًا.

للحصول على النتائج المرجوة استخدمي وصفة الفازلين مرتين في الأسبوع حيث يعمل زيت جوز الهند على ترطيب وتغذية الشعر وتقوية بصيلاته وتنعيمه.

فوائد الفازلين للشعر

الفازلين من المواد الطبيعية التي تحبس الرطوبة في الشعر بفضل الطبقة الواقية التي تحتوي على زيوت طبيعية ومن فوائده ما يلي: