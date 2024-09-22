انت الأن تتابع خبر «تقشير من غير فلوس كتير»... وصفة طبيعيه لتقشير البشره بدون الذهاب الى الكوافير ودفع مصاريف باهظه فقط اخلطي السكر مع الورد بهذه الطريقه و شاهدين نتيجه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاكل البشرة التي تعاني منها الفتيات متنوعة، وتشمل حب الشباب، التصبغات، والبثور، والجفاف، هذه المشاكل تنجم عن عدة عوامل مثل التغيرات الهرمونية، التلوث البيئي، وسوء التغذية،و تواجه الكثير من الفتيات صعوبة في الحفاظ على بشرة نقية ومشرقة، ما يدفعهن إلى البحث عن طرق فعالة وامنة للعناية بالبشرة، و التقشير يعتبر أحد الحلول المهمة لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد البشرة، ولكنه قد يكون مكلفا في صالونات التجميل، لهذا السبب، يتجه الكثيرون إلى الوصفات المنزلية التي يمكن إعدادها بسهولة وبتكلفة منخفضة، ومن خلال موقعنادوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

فوائد الوصفات العشبيه للبشره

الوصفات العشبية أصبحت محط اهتمام واسع في عالم العناية بالبشرة، لأنها تحتوي على مكونات طبيعية تعمل بفعالية دون التسبب في اثار جانبية، واحدة من الوصفات الشهيرة هي تقشير الوجه باستخدام الورد والسكر، السكر يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة بلطف، في حين أن الورد له خصائص مهدئة ومنعمة للبشرة، ويعزز الترطيب ويمنح البشرة نضارة، إضافة إلى ذلك، هذه الوصفة تحتوي على مكونات متوفرة بسهولة ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة.

وصفة الورد والسكر لتقشير الوجه

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري).

بضع قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية).

طريقة التحضير والاستخدام

امزجي السكر مع ماء الورد حتى تحصلي على قوام معجون.

أضيفي زيت جوز الهند وعصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط).

ضعي المزيج على الوجه ودلكي بلطف بحركات دائرية لمدة 3-5 دقائق.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

نصائح عند الاستخدام