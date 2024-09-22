انت الأن تتابع خبر منتخب الكراتيه يظفر بذهبية وفضية ببطولة آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، الأحد، بالميدالية الذهبية ببطولة آسيا المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.



وحقق المصاطفة الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لوزن 67 كغم بفوزه على الياباني 7 /1 في المباراة النهائية التي جرت اليوم.



كما توج لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة الأحد كذلك بالميدالية الفضية لوزن تحت 55 كغم في بطولة آسيا.



وكان المنتخب الوطني للكراتيه للرجال، ظفر السبت، بالميدالية البرونزية، في منافسات الفرق ببطولة آسيا لفئة الكبار.



وأكد الدكتور إياد الملاح الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه، أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة في بطولة آسيا، ما جعلهم محط أنظار واحترام الجميع .