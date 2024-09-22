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أحمد جودة - القاهرة -

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحذيرًا عاجلًا لمسؤولي الأهلي والزمالك قبل المباراة المنتظرة بين الفريقين في السوبر الإفريقي، المقررة يوم الجمعة 27 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "المملكة آرينا" بالسعودية.

طلب عاجل من كاف لـ الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

ووفقا لما قاله مصدر داخل "كاف" خلال تصريحات صحفية، طلب الاتحاد من الناديين تجهيز ملف طبي لكل لاعب ضمن قائمة المباراة لإجراء فحص شامل للمنشطات، مشددًا على أنه لن يكون هناك تهاون في هذا الأمر.

وأكد المصدر أن "كاف" يهدف إلى تنظيم مباراة تليق بالكرة الإفريقية، خصوصًا أنها تجمع بين الناديين الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية، مما يعد بمواجهة مثيرة بين قطبي الكرة المصرية.

يشارك الأهلي في السوبر الإفريقي بعد حصوله على لقب دوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، بينما يتواجد الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

