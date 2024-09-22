الخطوط الكويتية: إنهاء عقد استيعاب «كاسكو» بعد ملاحظات مالية وإجرائية لديوان المحاسبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، اتخاذها مسارات تصحيحية في شأن إنهاء عقد (الاستيعاب) الخاص بالشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بعد وجود ملاحظات مالية وإجرائية من قبل ديوان المحاسبة.

وقالت (الخطوط الكويتية) في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي أيضا بعد توجيه جهاز متابعة الأداء الحكومي لمجلس إدارة الشركة والهيئة العامة للاستثمار بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ما شاب هذا العقد من ملاحظات.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق الاجراءات القانونية في التعاقدات وتصحيح أي ملاحظات أو مخالفات في إجراءات العمل المرتبطة.

وأشارت إلى حرصها التام على ضمان استمرار الموظفين الخاضعين لهذا العقد للعمل في (كاسكو) وفق تخصصاتهم العلمية أو المهنية أو سد الشواغر الأخرى بمختلف الوظائف بعد إعادتهم لجهة عملهم الأصلية ضمن موظفي (كاسكو) دون المساس برواتبهم وامتيازاتهم.

وذكرت أنها ستقوم بفتح باب الطلبات للراغبين بالانتقال للعمل في الخطوط الجوية الكويتية وفق عقود العمل المعتمدة لدى الشركة والأنظمة واللوائح والرواتب المخصصة لذلك بحسب حاجة العمل.

وأوضحت أن عودة الموظفين إلى (كاسكو) لا تعني الاستغناء عنهم بل لتصحيح وتعديل الإجراءات وعدم الوقوع في مخالفة من قبل ديوان المحاسبة ومن ثم استكمال أعمالهم في (الخطوط الكويتية) ليصبحوا موظفين تابعين ل(الطائر الأزرق) بالكامل وفق الشواغر المتاحة.

وبينت أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة الفرص الوظيفية في (كاسكو) للكفاءات الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال من خلال تمكين العناصر الوطنية عبر المساهمة في تطوير وتنمية الشركات الوطنية.