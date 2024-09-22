ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 45 .

وأوضح المركز، وفقًا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن أعمال رفع الأنقاض تستمر لليوم الثالث على التوالي، ويتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة إذ باشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد، لإجراء فحوص الـ DNA وتحديد هويات أصحابها.

وأول أمس الجمعة، قال جيش الاحتلال، إن طائرات حربية أغارت بشكل دقيق على منطقة بيروت، بعد توجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله"، مضيفًا: "في الغارة، تمّ القضاء مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".

وتوتّر الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، غداة اندلاع الحرب على قطاع غزة، بعدما أعلن حزب الله بدء شنّ هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان "دعمًا لغزة وإسنادًا لمقاومتها"، وترد إسرائيل بقصف أهداف تابعة لحزب الله وتحركات مقاتليه خصوصًا في جنوب لبنان، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.