وزارة العمل : فتح باب التقديم للحصول على برامج تدريب مجانية لتأهيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للحصول على برامج التدريب المجانية لشباب وفتيات القاهرة على ١٠ مهن من المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة ( الشرابية سابقا ) ، وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة للعام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ ، حيث سيتم التدريب على مهن : الخياطة والتفصيل،وصيانة المحمول،والأجهزة المنزلية،والطاقة الشمسية،والتبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات، واللحام ، ودورات في الحاسب الألي،واللغة الإنجليزية، و مهنة السباكة ، و على من يرغب في الالتحاق بتلك الدورات التقدم من خلال مقر"مركز التدريب " بـ"9 شارع مهمشة بالشرابية، او من خلال الرابط الإلكترونى التالى : https://forms.gle/ykFDjgzX37fFYdsn9 ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، منوهاً إلى أن الدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين ،بحسب نوع المِهنة، كما يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، ودعت "المديرية" شباب القاهرة إلى التقديم والإستفادة من هذه الخدمة المجانية لتأهيلهم لدخول سوق العمل ..

يُذكر أن "مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة" تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983،فى حى الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 مترمربع،والانتهاء من تجهيزه عام 1990،وجرى إفتتاحه رسمياً يوم 2-9-1992 ،وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992 ،وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019 ،وأُطلق عليه اسم "مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى عام 2020"،كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدرب،ويُنفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدرباً،ويضم أقساما مختلفة ،كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص المهنة المراد التدريب عليها ..