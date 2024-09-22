نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يرفض دعوة هاريس لمناظرة ثانية قبل الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم السبت، فكرة إجراء مناظرة ثانية مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث قال ترامب: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى بدء الاقتراع المبكر في ثلاث ولايات.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت هاريس أمام جمهورها في أتلانتا بولاية جورجيا أنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع ترامب، مؤكدة أنها تأمل في تحقيق ذلك. كما أضافت حملة هاريس أنها تلقت دعوة من شبكة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة مقررة يوم 23 أكتوبر.

رئيسة حملة هاريس، جين أومالي ديلون، ذكرت في بيان أن المناظرة المقترحة يجب ألا تثير أي مشكلة بالنسبة لترامب، مشيرة إلى أنه سبق له أن أشاد بمناظرة سابقة نظمها نفس الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن المناظرة الأولى بين المرشحين قد جرت في 10 سبتمبر، وأكد ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشال" بعد ذلك أنه لن يشارك في أي مناظرة أخرى، مشيرًا إلى عدم رغبة في مواجهة هاريس.