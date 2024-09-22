العالم اليوم - تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يرتفع

انتم الان تتابعون خبر تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يرتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:28 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين الأحد وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن المؤشر السعودي واصل مكاسبه نتيجة التكهنات باستمرار خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع تراجع سهمي بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة وشركة صناعات قطر 0.5 بالمئة. وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم مجموعة التيسير واحدا بالمئة. وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء، وتوقع خفضا آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في 2026. وعادة ما تتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 بالمئة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن خطط السعودية لضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يرتفع .. في رعاية الله وحفظة