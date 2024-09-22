وزير الثقافة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

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أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والفنية.

جاء اللقاء في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثقافية المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

سُبل تعزيز التعاون الثنائي

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المشتركة.

كما تم التركيز على تكثيف التعاون في مجالات إقامة المهرجانات المشتركة، وحماية وتوثيق التراث غير المادي.

دعم الموهوبين من خلال ورش تدريبية

تطرق الحديث إلى سُبل التعاون في تقديم ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى اكتشاف ودعم الموهوبين في المجالات الثقافية والفنية. يأتي ذلك في إطار دعم الابتكار وتنمية المهارات الفنية للمواهب الشابة في مصر، مما يُعزز من قدرات المواهب المحلية، ويتيح لهم فرصًا للتفاعل مع الثقافة الأوروبية.

الشراكات الدولية لتحقيق العدالة الثقافية

قال الدكتور أحمد فؤاد هَنو إن الوزارة تسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن وزارة الثقافة تمتلك المئات من قصور الثقافة المنتشرة في مصر، مما يشكل بنية ثقافية ضخمة تُعمل على تطويرها عبر الشراكات الدولية لتقديم خدمات ثقافية مميزة.

التعاون في دعم الصناعات الثقافية

أضاف هَنو أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الأوروبية في مجالات دعم الصناعات الثقافية، وتقديم برامج تدريبية متميزة لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات الثقافية بالوزارة. هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تطوير المواهب ودعم الابتكار في المجالات الثقافية والفنية.

أهمية الدعم الأوروبي للتنمية الثقافية

من جانبه، أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد يُولي أهمية كبيرة لدعم التنمية الثقافية في مصر. ويهدف إلى تعميق الشراكة مع وزارة الثقافة من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل لدعم المواهب، وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي.