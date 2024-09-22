عاجل.. مصر تتجنب حكما دوليا بسداد 8 مليارات دولار وتستعيد 26…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:15 مساءً - تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنهاء نزاع تحكيمي بين مصر وإحدي الشركات الكويتية طلبت تعويضا من الدولة المصرية قيمته 8 مليارات دولار.

وقالت الهيئة في بيان، إنه صدر حكم في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).

وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة «إيجيبت جلف» للتنمية والاستثمار قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.

كما أكدت الهيئة بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.

وأكد البيان أن هذا الإنجاز القضائي تحقق بجهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس الهيئة وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبدالعاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون، لافتا إلى هذه المعركة التحكيمية استمرت سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية.