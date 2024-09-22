نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا وليد لـ "دوت الخليج الفني": بهية تشبه شخصية أمينة في" سي السيد" والمسرح يفتقد الترويج للأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ميرنا وليد كواليس جديدة عن مسرحية "فارس يكشف المستور" بطولة الفنان محمد صبحي التي تقام حاليا على خشبة مسرح مدينة سنبل.

ميرنا وليد تكشف كواليس مسرحية «فارس يكشف المستور»

وقالت ميرنا وليد خلال تصريحات للفجر الفني: " اجسد في مسرحية «فارس يكشف المستور» شخصية بهية، وهي زوجة أصيله تساعد زوجها دائما وأوقات تنتقد تصرفاته وتحاول أن تصلح من أحاوله، المسرحية من نوعية الكوميديا العميقة، حيث أنها فكاهية وتصل فكرتها لجميع فئات المجتمع".

ميرنا وليد تتحدث عن بروفات «فارس يكشف المستور»

وأضافت ميرنا وليد: " سعيدة أني مع الفنان محمد صبحي وفريق العمل متعاون جدا والكواليس ممتعه وكنت أشعر بجو أسري، ولا أستطع أن أنسي أيام البروفات ووقت تجميع صناع العمل، كنت منذ يومين في مسرح البالون وفي أقل من دقيقة تجمع نحو فريق مسرحية "قمر الغجر"، تسامرنا سويا".

ميرنا وليد توضح أوجه الاختلاف بينها وبين شخصية بهية

وأكدت ميرنا وليد أنه لا يوجد تشابة بين شخصيتها في الحقيقية وشخصية" بهية "، قائله:" بهية شخصية تشبة أمينة في دور "سي السيد"، حيث أنها متفنيه ومضحيه جدا لأفراد أسرتها، وهي زي أم بتحب أولادها وجوزها، كل أنثي فيها جزء من شخصية بهية ولكن حاليا أصبحت المراة تريد أن تثبت نفسها وكيانها والطموح اختلف عن زمان".

ميرنا وليد تكشف سبب تراجع العروض المسرحيه

أوضحت ميرنا وليد سبب تراجع العروض المسرحيه، وكشفت عن ما يحتاجة المسرح الفترة المقبلة، قالت:" يفتقد المسرح الترويج والأعلان عن الأعمال، خاصة مسرح القطاع العام رغم إنه يقدم مسرحيات ذات هدف ورسالة، وأسعار التذكرة أصبحت بمثابة ربع تذكرة السينما والجمهور يشاهد العمل لايف ويستطيع ان يتصور مع الفنانين، ورغم كل هذة المميزات لا يعلم الجمهور شئ عن ما يعرض في المسرح".

ميرنا وليد تكشف مصير مسرحية "قمر الغجر"

واختتم ميرنا وليد حديثها، قائله:" اصبح فنانين العرض هم من يقوموا بالترويج للعمل وتعريف الجمهور بمكان ومواعيد العرض، والمسرح زمان كان يتم الأعلان عن عروضه في الجورنال ويقوم السائح بالبحث فيه عن" أين تذهب هذا المساء"، ولا يمكني الرجوع لتقديم قمر الغجر مرة أخري، لاني المسرح لا يمكن أن تجمع فيه بين عملين.

تفاصيل مسرحية «فارس يكشف المستور»

تضم مسرحية «فارس يكشف المستور»: ميرنا وليد، ومصطفي يوسف، ومحمد شوقي، وداليدا، وكمال عطية، ورحاب حسين، وجمال عبدالناصر، وليد هاني، وانجيلكا أيمن، وليلي فوزي، وبجانب مشاركة مجموعة من الأطفال، المسرحيه كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي،

موعد عرض مسرحية "فارس يكشف المستور"

وتعرض مسرحية "فارس يكشف المستور" بطولة الفنان محمد صبحي، أيام: الخميس والجمعه، والسبت، والحد، في تمام الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح مدينة سنبل.