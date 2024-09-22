فن ومشاهير

صور من الاستعدادت النهائية قبل بدء عزاء نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - لقطت عدسات موقع دوت الخليج الفني صورا من الاستعدادت النهائية لعزاء نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي بمنطقة إمبابة، وذلك بعد وفاته أمس السبت إثر سقوطه من شرفه الدور العاشر بالعقار الذي يقطن به. 

dc0a37d083.jpg
670c93b9ca.jpg

زوجة إسماعيل الليثي تنعي إبنها بكلمات مؤثرة 

 

سبق، وودعت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي نجلها "رضا"، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، نشرت صورة لزوجها برفقة نجلها الراحل، وعلقت عليه قائلة:" بنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلوبنا كلنا يا حبيبي يا ابني.. يا رب برد ناري".

daacbee52f.jpg
e8bbedb6ce.jpg

تفاصيل وفاه نجل اسماعيل الليثي 

 

ورحل عن عالمنا رضا نجل المطرب اسماعيل الليثي الذى اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا