صور من الاستعدادت النهائية قبل بدء عزاء نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - لقطت عدسات موقع دوت الخليج الفني صورا من الاستعدادت النهائية لعزاء نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي بمنطقة إمبابة، وذلك بعد وفاته أمس السبت إثر سقوطه من شرفه الدور العاشر بالعقار الذي يقطن به.

زوجة إسماعيل الليثي تنعي إبنها بكلمات مؤثرة

سبق، وودعت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي نجلها "رضا"، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، نشرت صورة لزوجها برفقة نجلها الراحل، وعلقت عليه قائلة:" بنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلوبنا كلنا يا حبيبي يا ابني.. يا رب برد ناري".

تفاصيل وفاه نجل اسماعيل الليثي

ورحل عن عالمنا رضا نجل المطرب اسماعيل الليثي الذى اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.