نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد منافس النادي الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال بعدما تأهل فريق العين الإماراتي على حساب فريق أوكلاند سيتي.

ونجح فريق العين الإماراتي فيقتحقيق الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وأقيمت أحداث على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، وهي الافتتاحية للبطولة التي تُنظم لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، حيث يتنافس الفريقان على لقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، والذي سيتوج به الفريق الفائز.

موعد مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال

من المحدد أن تقام المباراة في الدور الثاني يوم 29 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، حسبما قرر الفيفا بأن تقام المباراة على أرض بطل دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي.

