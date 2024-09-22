القاهرة - محمد ابراهيم - وليد فواز عن دوره في مسلسل برغم القانون: "أومال لو شوفتوا اللي جاي"

علق الفنان وليد فواز على نجاح دوره في مسلسل برغم القانون الذي إنطلق عرضه في الأيام القليلة الماضية، وجاء تعليق الفنان وليد فواز عن دوره في المسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيس بوك"، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



تعليق الفنان وليد فواز عن نجاح دوره في مسلسل برغم القانون

كتب الفنان وليد فواز منشور فكاهي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قال من خلاله:

"بتشتم قوي من إمبارح بسبب ليلي….آمال لو شفتوا اللي جاي تقطيع شرايين

#برغم_القانون".

منشور الفنان وليد فواز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



أحداث مسلسل برغم القانون

وفي سياق متصل ينتمي مسلسل "برغم القانون" إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية والذي تدور قصته حول "ليلى" المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، والتي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي، والتي تستيقظ في أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها المفاجئ ورحيله من حياتها هى وأولادها لأسباب مجهولة وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج إستمر لمدة 10 سنوات ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وتكشف أحداث العمل باقي التفاصيل.



صناع وأبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في مسلسل "برغم القانون" كوكبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، جيسيكا حسام الدين، عايدة رياض، ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وآخريين من النجوم، والعمل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.