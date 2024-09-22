محمد رجب لـ دوت الخليج الفني:" فكرة الحلانجي مختلفة ومتحمس أشتغل مع محمود حمدان"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رجب عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الحلانجي"، ليشهد عودة للسباق الرمضاني من جديد بعد غياب.

وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رجب وسؤاله عن أكثر ما حمية للعمل وقال:" فكرته مُختلفة بقدم شخصية اسمها طه الحلنجي وهيكون حلانجي بقي لكن بمعني مختلف عن الدارج ودي اول تجربة مع المنتج ممدوح شاهين إلى انا سعيد جدا بالشغل معاه وان شاء الله بداية اعمال كتير ما بينا ".

وأضاف:" وده كمان أول تعاون مع المؤلف محمود حمدان، انا بعتز جدًا بيه وبصداقته وبحترمه جدًا لأنه موهوب وتابعت شغله الناجح الفترة الأخيرة، وكمان العمل مليان مفاجأت واستاذ معتز حسام هيفاجئ الناس من خلال الأحداث كمان يعني من الآخر العمل هيكون اسم على مسمى إن شاء الله يعجبكم".

وعن موعد بدء التصوير قال:" ممكن نبدء على الشهر اللى جاي إن شاء الله أستاذ معتز يعاين أماكن التصوير واختيار باقي فريق العمل، ونبدأ على طول بإذن الله".

آخر أعمال محمد رجب



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رجب مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل كل من فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب وآخرون.

و مسلسل مشوار الونش، الذي عرض في 2022، وكان من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وشارك فيه كل من: محمود عبدالمغني، ميمي جمال، منة فضالي، ميرهان حسين وآخرين.