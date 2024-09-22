نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وواجه برشلونة نظيره فياريال في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة على ملعب لا سيراميكا.

أهداف برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

أحرز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هدفي التقدم في الشوط الأول في الدقائق 20،35 على التوالي.

وقلص آيوزي بيريز النتيجة بإحراز هدف فياريال الأول في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وأضاف بابلو توري، نجم برشلونة الهدف الثالث ببراعة في شباك فياريال في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وعزز رافينيا بالهدف الرابع والخامس في الدقائق 75،83 على التوالي من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

