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أحمد جودة - القاهرة - أشاد علي عبدالمجيد، لاعب مواليد 2005 بنادي الزمالك، بإمكانيات السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأبيض الجديد.

عبدالمجيد: هذه مميزات سيدي ندياي..وعمر فرج مهاجم مميز

وقال عبدالمجيد فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيدي ندياي مهاجم مميز للغاية وشرس على الكرة أمام المرمى ولعب معنا مباراة في دوري الجمهورية وايضا في اللقاء الودي اليوم أمام الفريق الأول وسجل هدف".

وأضاف: "عمر فرج مهاجم قوي للغاية وخطير داخل منطقة الجزاء وتسديداته قوية والصفقات مميزة وستفيد النادي في الفترة المقبلة".