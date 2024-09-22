الرياضة

عبدالمجيد: هذه مميزات سيدي ندياي..وعمر فرج مهاجم مميز

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد علي عبدالمجيد، لاعب مواليد 2005 بنادي الزمالك، بإمكانيات السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأبيض الجديد.

عبدالمجيد: هذه مميزات سيدي ندياي..وعمر فرج مهاجم مميز

وقال عبدالمجيد فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيدي ندياي مهاجم مميز للغاية وشرس على الكرة أمام المرمى ولعب معنا مباراة في دوري الجمهورية وايضا في اللقاء الودي اليوم أمام الفريق الأول وسجل هدف".

وأضاف: "عمر فرج مهاجم قوي للغاية وخطير داخل منطقة الجزاء وتسديداته قوية والصفقات مميزة وستفيد النادي في الفترة المقبلة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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