نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات اليوم الوطني السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت احتفالات اليوم الوطني السعودي 2024 في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ94 لتأسيس المملكة، وتستمر على مدار 4 أيام متتالية بدأت يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية أن يومي الأحد والاثنين هما إجازة رسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة.

شعار اليوم الوطني السعودي 2024

تحت شعار "حلم وتحقق"، الذي كان شعار العام الماضي، تتجدد الاحتفالات لتؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتحقيق التنمية والتقدم المستدام لشعبها.

الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي 2024

تشكل الألعاب النارية جزءًا بارزًا من الاحتفالات باليوم الوطني السعودي لهذا العام، وتقام في العديد من مدن المملكة.

تبدأ جميع العروض تقريبًا في الساعة 9 مساءً باستثناء مدينة سكاكا حيث تبدأ في الساعة 10 مساءً.

جدول الألعاب النارية:

الرياض : حديقة عجلان.

: حديقة عجلان. جدة : ممشى البريموناد.

: ممشى البريموناد. الخبر : كورنيش الخبر الشمالي.

: كورنيش الخبر الشمالي. بريدة : حديقة الشرق.

: حديقة الشرق. تبوك : حديقة النظيم المركزية.

: حديقة النظيم المركزية. المدينة المنورة : حديقة الزهور.

: حديقة الزهور. أبها : حديقة المطل.

: حديقة المطل. حائل : أجا بارك.

: أجا بارك. عرعر : منتزه برج الشمال.

: منتزه برج الشمال. نجران : بقرب الجبل المشقوق.

: بقرب الجبل المشقوق. سكاكا : حديقة ممشى الربوة (الساعة 10 مساءً).

: حديقة ممشى الربوة (الساعة 10 مساءً). جازان : كورنيش جيزان.

: كورنيش جيزان. الباحة: حديقة منتزه الأمير حسام.

الفعاليات المصاحبة

بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، تقام العديد من الفعاليات الفنية والمسيرات الوطنية في مختلف مناطق المملكة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.