رامي وحيد يتعاون مع المخرج رامي غيط في "المسافة صفر"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي وحيد عن تعاونه مع المخرج رامي غيط، في عمل فني جديد، وهو مسلسل "المسافة صفر"، في لوس أنجلوس بأمريكا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "وحيد" مجموعة من الصور من تصوير الحلقة الحلقة الأولى، ومن بين هذه الصور والبرومو التشويقي للعمل، وعلق عليهم قائلا:" رامي ورامي في المسافة صفر بطولة رامي وحيد تأليف واخراج رامي غيط، الحلقة الأولى لوس أنجلوس، أمريكا مونتاج وموسيقى تصويرية حسن يوسف ".

منشور رامي وحيد

آخر أعمال رامي وحيد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامي وحيد الفنية، هو مشاركته في مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، والذي تم عرضه في يناير عام 2022.

أبطال وصناع مسلسل "المماليك"

وشارك في مسلسل "المماليك" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسي صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.

أحداث مسلسل "المماليك"

ومسلسل درامي يبرز الصراع بين الخير والشر، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، من خلال رجل الأعمال سالم، ودخوله في أعمال مشبوهة، وتعرضه لحادث مروع هو وأسرته، أثناء تواجد الفتاة الفقيرة هند بالمصادفة مكان الحادث، فيتحول مسار حياة هند بعد ذلك.