انت الأن تتابع خبر متعي أطفالك.. تردد قناة MBC3 ام بي سي 3 الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة MBC3 واحدة من القنوات البارزة في عالم برامج الأطفال، حيث تتميز بشعبيتها الواسعة بين الصغار تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب انتباه الأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة لدى الآباء الذين يبحثون عن محتوى هادف لأبنائهم لضمان استمتاع المشاهدين بأفضل جودة للصوت والصورة، تقوم القناة بتحديث تردداتها بشكل دوري.

تردد قناة MBC3 على نايل سات

لضمان استقبال قناة MBC3 بجودة عالية، يرجى إدخال التردد الجديد على جهاز الاستقبال، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11475

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC3 على عرب سات

تتيح قناة MBC3 أيضا إمكانية المشاهدة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12399

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة القناة: HD

خطوات استقبال قناة MBC3

يمكنك بسهولة تنزيل قناة MBC3 على جهاز التلفاز الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح إعدادات جهاز التحكم عن بُعد.

أدخل تفاصيل التردد الجديد.

أدخل معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على أيقونة “بحث”.

انتظر حتى يتم البحث عن القناة، ثم قم بتخزينها.

محتوى قناة MBC3

تحرص قناة MBC3 على تقديم محتوى مميز يتناسب مع اهتمامات الأطفال. من بين البرامج الشهيرة التي تعرضها القناة:

برنامج المغامرات “جاكي شان”: يتيح للأطفال الاستمتاع بمغامرات مثيرة.

“محارب النت”: برنامج يجمع بين المرح والتعليم.

“الوالدان السحريان”: قصة ممتعة تحمل دروسًا قيمة.

برنامج “ذاتس سو رايفن”: يُعرض بكثير من الفكاهة والتشويق.

“الليث الأبيض”: يجذب الأطفال بقصصه المثيرة.

محتوى تعليمي متنوع: يبث على مدار الساعة، مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال.