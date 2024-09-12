رانيا يوسف تحتفل بنجاح مسلسل "عمر أفندي" وتوجه رسالة للجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا يوسف على الاحتفال النجاح الذي حققه مسلسل "عمر أفندي"، طوال فترة عرضه على شاشة قناة ON، حيث لاقى تفاعل كبير من الجمهور، بسبب أحداثه المشوقه التي، كما وجهت رسالة للجمهور، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت رانيا مقطع فيديو مجمع من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليه قائلة:" وداعًا دلال، وداعًا البنسيون، وداعًا مسلسل عمر أفندي، أتمنى تكونوا استمتعتوا بشخصية دلال في المسلسل".

منشور رانيا يوسف

أحداث مسلسل "عمر أفندي"





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.