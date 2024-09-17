انت الأن تتابع خبر "احذروا: مكسرات قد تكون سم قاتل! كيف تحافظون على سلامة عائلتكم" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حتوي بعض المكسرات على مواد سامة قد تكون ضارة لجسم الإنسان إذا لم تعالج بشكل صحيح من اللوز إلى الفول السوداني وحتى الكاجو والجوز كل نوع من المكسرات يتطلب طرق معالجة محددة للحفاظ على سلامتك في هذا المقال نكشف عن الأخطار التي قد تسببها المكسرات النيئة وكيفية تحميصها بشكل صحيح للحصول على أقصى استفادة منها دون تعريض صحتك للخطر.

مكسرات قد تكون سم قاتل

رغم أن المكسرات تعد من الوجبات المفيدة، إلا أن تناولها نيئة يمكن أن يكون خطيرًا على الصح جيث أن بعض المكسرات تحتوي على مواد سامة قد تؤثر سلبًا على جسم الإنسان إليك ما يجب معرفته للحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك:

اللوز: يجب تعريضه للمعالجة الحرارية قبل تناوله لأن اللوز النيء يحتوي على سيانوجليكوسيد أميجدالين الذي قد يتحلل ليُنتج حمض الهيدروسيانيك السام كما يفضل تجفيفه قليلاً بدلاً من قليه على نار عالية للحفاظ على فوائده.

يجب تعريضه للمعالجة الحرارية قبل تناوله لأن اللوز النيء يحتوي على سيانوجليكوسيد أميجدالين الذي قد يتحلل ليُنتج حمض الهيدروسيانيك السام كما يفضل تجفيفه قليلاً بدلاً من قليه على نار عالية للحفاظ على فوائده. الفول السوداني: يعتبر الفول السوداني الخام خطر لأنه قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وحساسية، لكنه يصبح أكثر فائدة عند تحميصه حيث يزيد مستوى البوليفينول المفيد بنسبة 20-25%.

يعتبر الفول السوداني الخام خطر لأنه قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وحساسية، لكنه يصبح أكثر فائدة عند تحميصه حيث يزيد مستوى البوليفينول المفيد بنسبة 20-25%. الكاجو: بينما الكاجو المحمص مفيد للصحة فإن الكاجو النيء يحتوي على مادة يوروشيول السامة التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد وحكة.

بينما الكاجو المحمص مفيد للصحة فإن الكاجو النيء يحتوي على مادة يوروشيول السامة التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد وحكة. الجوز (عين الجمل): ينصح بعدم تناول الجوز نيئ خاصة إذا كنت تعاني من عدم تحمل اليوروشيول، حيث يمكن أن يكون له تأثيرات صحية خطيرة.