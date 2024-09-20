برشلونة يبدأ منافسات دوري الابطال بالهزيمة امام موناكو

فاز موناكو، على ضيفه برشلونة، بنتيجة 2-1، الخميس، على ملعب لويس الثاني، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي الفريق الفرنسي، ماجنيس أكليوش وجورج إلينيخينا في الدقيقتين 16 و71، بينما سجل هدف برشلونة، لامين يامال في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، حصد موناكو أول 3 نقاط له، ليصبح في المركز 13، بينما ظل برشلونة دون نقاط في المركز 23.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، بتسديدة من إلياس بن صغير، تصدى لها الحارس الألماني تير شتيجن في الدقيقة السادسة.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إريك جارسيا مدافع برشلونة، بعد تدخله العنيف على مينامينو في الدقيقة 10.

ونجح ماجنيس أكليوش في تسجيل هدف التقدم لموناكو في الدقيقة 16، حيث انطلق وراوغ دفاع البارسا وصوب كرة قوية من داخل المنطقة، محرزًا هدف التقدم لأصحاب الأرض.

واستمر الضغط الفرنسي، بتصويبة من كامارا مرت بجانب مرمى العملاق الكتالوني في الدقيقة 21.

وأعاد لامين يامال، البارسا، لأجواء المباراة، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 28، إذ صوب صاروخية من خارج المنطقة، داخل شباك الحارس فيليب كون.

وحاول لاعبو موناكو، عن طريق تسديدات بن صغير ومينامينو، لكنها مرت دون خطورة على مرمى البارسا.

ومع بداية الشوط الثاني، صوب فاندرسون كرة قوية، لكن الحارس تير شتيجن تصدى لها ببراعة في الدقيقة 57.

وأطلق لامين يامال كرة صاروخية من داخل المنطقة، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 62.

واستمرت المحاولات من الجانبين، حتى نجح جورج إلينيخينا في إضافة الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 71، فمن هجمة مرتدة منظمة، مرر فاندرسون إلى إلينيخينا الذي انطلق وسدد أسفل يمين تير شتيجن.

وشهدت المباراة، الظهور الأول لأنسو فاتي هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك كبديل لزميله أليخاندرو بالدي في الدقيقة 88.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة لصالح برشلونة، نفذها رافينيا لكن تسديدته مرت أعلى العارضة، ليهدر فرصة إدراك التعادل للبلوجرانا.

وفشلت محاولات البارسا، ليتلقى الفريق الكتالوني أول خسارة له هذا الموسم مع مدربه هانز فليك، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن في الليجا.

المصدر /كوورة